Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун: обзор матча 10 июля 2020
Хаддерсфилд Таун
10.07.2020, пятница, 20:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 2
Завершен
Лутон Таун
49'
С. Брэдли
72'
E. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
90'
+5
Замена
M. Cranie
️️️️
Э. Шайнни
90'
+4
Желтая карточка
Э. Шайнни
Желтая карточка
Ж. Бакуна
85'
80'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Коллинс
80'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
E. Lee
72'
ГОЛ! 0:2!
E. Lee
68'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Г. Корник
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Л. О'Брайен
64'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Хогг
64'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Кэмпбелл
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Брэдли
Пас отдал
Д. Бри
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
15
Тоффоло
4
Горенц-Станкович
26
99
Чалоба
6
Хогг
16
Уиллок
32
Смит-Роу
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
9
Грант
4-3-3
21
Слуга
15
Поттс
14
Бри
20
Картер-Викерс
15
Брэдли
8
Берри
17
Мпанцу
22
Шайнни
23
Корник
17
Коллинс
18
27
О'Брайен
7
Бакуна
7
Бакуна
27
О'Брайен
6
Хогг
10
Кинг
10
Кинг
6
Хогг
22
Кэмпбелл
9
Мунье
9
Мунье
22
Кэмпбелл
22
Шайнни
2
2
22
Шайнни
23
Корник
20
МакМанаман
20
МакМанаман
23
Корник
18
14
Хилтон
14
Хилтон
18
17
Коллинс
25
Луалуа
25
Луалуа
17
Коллинс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
43
Joel Coleman
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+