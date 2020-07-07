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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Барнсли
Лутон Таун - Барнсли: обзор матча 07 июля 2020
Лутон Таун
07.07.2020, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
14'
Л. Берри
84'
А. Хальме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Барнсли
Желтая карточка
M. Cranie
90'
+1
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Хальме
82'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Вудроу
82'
Замена
А. Хальме
️️️️
К. Чаплин
80'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Уильямс
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Хилтон
71'
Желтая карточка
Л. Берри
64'
63'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
59'
Замена
E. Simoes
️️️️
М. Бере
54'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
Замена
Э. Шайнни
️️️️
E. Lee
46'
Желтая карточка
Д. Поттс
42'
Желтая карточка
С. Слуга
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Берри
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-2-2-3
21
Слуга
15
Брэдли
15
Поттс
2
20
Картер-Викерс
14
Бри
8
Берри
17
Мпанцу
14
Хилтон
18
17
Коллинс
4-3-3
1
Уолтон
29
Лудевиг
21
Соллбауэр
5
Андерсен
28
Уильямс
20
Моуатт
8
Бере
8
Ритцмайер
8
Чаплин
12
Вудроу
18
Браун
18
22
Шайнни
22
Шайнни
18
14
Хилтон
23
Корник
23
Корник
14
Хилтон
28
Уильямс
4
Стайлс
4
Стайлс
28
Уильямс
8
Чаплин
6
Хальме
6
Хальме
8
Чаплин
8
Бере
28
28
8
Бере
12
Вудроу
19
19
12
Вудроу
Остались в запасе
Лутон Таун
Барнсли
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
14
Мэтти Вулф
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
14
Мэтти Вулф
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Лутон Таун - Барнсли
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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