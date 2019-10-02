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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Миллуолл
Лутон Таун - Миллуолл: обзор матча 02 октября 2019
Лутон Таун
02.10.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
86'
К. МакМанаман
60'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Миллуолл
ГОЛ! 1:1!
К. МакМанаман
86'
78'
Желтая карточка
Д. Уоллес
75'
Желтая карточка
Д. Моламби
60'
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
Начало матча
Статистика матча Лутон Таун - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
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0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
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Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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