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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Брентфорд
Лутон Таун - Брентфорд: обзор матча 25 февраля 2020
Лутон Таун
25.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
83'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Брентфорд
83'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
25'
Желтая карточка
К. Нергор
Начало матча
Статистика матча Лутон Таун - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
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1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
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Брентфорд
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31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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