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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Рединг
Лутон Таун - Рединг: обзор матча 04 июля 2020
Лутон Таун
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 5
Завершен
Рединг
17'
Я. Мейте
18'
Я. Мейте
35'
Я. Мейте
57'
Г. Пушкаш
62'
Я. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Рединг
Замена
Э. Шайнни
️️️️
П. Мпанцу
82'
78'
Замена
S. Baldock
️️️️
Г. Пушкаш
78'
Замена
О. Ричардс
️️️️
Д. Свифт
70'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Я. Мейте
70'
Замена
М. Олисе
️️️️
О. Эджария
Замена
M. Cranie
️️️️
Г. Корник
70'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
E. Lee
70'
62'
ГОЛ! 0:5!
Я. Мейте
Пас отдал
Г. Пушкаш
61'
Замена
A. Timbe Masika
️️️️
Пеле
57'
ГОЛ! 0:4!
Г. Пушкаш
Пас отдал
М. Моррисон
Замена
Л. Берри
️️️️
Р. Танниклифф
46'
Замена
Д. Бри
️️️️
I. Brown
46'
35'
ГОЛ! 0:3!
Я. Мейте
Пас отдал
О. Эджария
18'
ГОЛ! 0:2!
Я. Мейте
17'
ГОЛ! 0:1!
Я. Мейте
Пас отдал
Г. Пушкаш
15'
Желтая карточка
Пеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Рединг
24
Sam Walker
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
4-3-3
21
Слуга
15
Брэдли
5
Пирсон
15
Поттс
20
Картер-Викерс
17
Мпанцу
8
Танниклифф
24
18
23
Корник
17
Коллинс
4-4-2
1
Кабрал
26
Макинтайр
4
Ошо
6
Блэкетт
5
Моррисон
8
Свифт
25
Пеле
14
Эджария
4
Риномхота
11
Мейте
47
Пушкаш
8
Танниклифф
8
Берри
8
Берри
8
Танниклифф
24
14
Бри
14
Бри
24
23
Корник
2
2
23
Корник
17
Мпанцу
22
Шайнни
22
Шайнни
17
Мпанцу
18
14
Хилтон
14
Хилтон
18
8
Свифт
3
Ричардс
3
Ричардс
8
Свифт
11
Мейте
12
МакКлири
12
МакКлири
11
Мейте
14
Эджария
17
Олисе
17
Олисе
14
Эджария
47
Пушкаш
9
9
47
Пушкаш
25
Пеле
7
7
25
Пеле
Остались в запасе
Лутон Таун
Рединг
1
Джеймс Ши
ВР
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
24
Sam Walker
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Лутон Таун - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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