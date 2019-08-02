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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Мидлсбро
Лутон Таун - Мидлсбро: обзор матча 02 августа 2019
Лутон Таун
02.08.2019, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1 тур
3 : 3
Завершен
Мидлсбро
7'
Э. Флетчер
37'
Б. Ассомбалонга
68'
Л. Уинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Мидлсбро
68'
ГОЛ! 0:3!
Л. Уинг
Пас отдал
Д. Хаусон
61'
Желтая карточка
Л. Уинг
39'
Желтая карточка
Э. Флетчер
37'
ГОЛ! 0:2!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Э. Флетчер
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
М. Джонсон
Начало матча
Статистика матча Лутон Таун - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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