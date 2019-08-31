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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 31 августа 2019
Лутон Таун
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
66'
Э. Шайнни
47'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
88'
Желтая карточка
А. Дьякаби
Желтая карточка
И. Браун
84'
82'
Желтая карточка
Т. Чалоба
ГОЛ! 1:1!
Э. Шайнни
66'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Грант
Пас отдал
Т. Конголо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
14
Джеймс Бри
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
Главный тренер
Джек Уилшир
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Джонатан Хогг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лутон Таун
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
1-2-2
14
Бри
8
Танниклифф
19
Баттерфилд
25
Луалуа
22
Шайнни
4-2-1-2
26
Шиндлер
5
Конголо
94
Хадергьонай
99
Чалоба
6
Хогг
3
ван Ла Парра
27
Дьякаби
22
Кэмпбелл
9
Грант
Остались в запасе
Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
10
Элиас Качунга
ПВ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
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Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
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2025.09.24 20:35
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
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33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
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2025.09.23 22:22
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2025.09.24 23:52
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2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
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