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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 июля 2020
Лутон Таун
14.07.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
20'
Д. Коллинс (П)
65'
Д. Болл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Монкур
️️️️
Э. Шайнни
83'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Г. Корник
83'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Д. Коллинс
83'
82'
Замена
А. Оте
️️️️
Л. Амос
82'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
Замена
M. Cranie
️️️️
E. Lee
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Болл
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
Желтая карточка
П. Мпанцу
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коллинс
20'
11'
Замена
К. Мастерсон
️️️️
À. Rangel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
4-3-3
21
Слуга
14
Бри
15
Брэдли
15
Поттс
20
Картер-Викерс
8
Берри
17
Мпанцу
22
Шайнни
23
Корник
18
17
Коллинс
3-2-5
1
Ламли
29
Какай
22
5
Барбе
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
10
Эзе
10
Амос
4
Болл
10
Хаир
5
18
2
2
18
22
Шайнни
20
Монкур
20
Монкур
22
Шайнни
17
Коллинс
14
Хилтон
14
Хилтон
17
Коллинс
23
Корник
25
Луалуа
25
Луалуа
23
Корник
22
23
Мастерсон
23
Мастерсон
22
10
Амос
15
Оте
15
Оте
10
Амос
26
Осайи-Самуэль
30
Шодипо
30
Шодипо
26
Осайи-Самуэль
Остались в запасе
Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
20
Каллум МакМанаман
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
47
Джек Кларк
ПВ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
20
Каллум МакМанаман
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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