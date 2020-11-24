Майкл МакГоверн - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|МакГоверн
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эннискиллен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|МакГоверн
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эннискиллен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2020
|1' -46'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.12.2020
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|19.12.2020
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|16.12.2020
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|12.12.2020
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|09.12.2020
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.12.2020
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|02.12.2020
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|28.11.2020
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|24.11.2020
|40' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|03.11.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:3
|Норвич Сити (Норвич)
|27.10.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|20.10.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:2
|Престон (Престон)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)