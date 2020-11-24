Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Майкл МакГоверн - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Майкл
    Фамилия МакГоверн
    Команда Норвич Сити
    Состав Основной
    Родной город Эннискиллен
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 июля 1984 (38 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.12.2020 1' -46' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.12.2020 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    19.12.2020 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    16.12.2020 1' -90' Рединг (Рединг) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    12.12.2020 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    09.12.2020 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.12.2020 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    02.12.2020 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Норвич Сити (Норвич)
    28.11.2020 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    24.11.2020 40' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Норвич Сити (Норвич)
    21.11.2020 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    07.11.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Суонси (Суонси)
    03.11.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    31.10.2020 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:3 Норвич Сити (Норвич)
    27.10.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    24.10.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    20.10.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    17.10.2020 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    03.10.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    27.09.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    19.09.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:2 Престон (Престон)
    12.09.2020 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    • Читайте нас: 
    11