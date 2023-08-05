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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хартс
Сент-Джонстон - Хартс: обзор матча 05 августа 2023
Сент-Джонстон
05.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Хартс
75'
Ю. Ода
90+6'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Хартс
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Л. Бойс
90'
+5
Желтая карточка
Л. Бойс
84'
Замена
Б. Банингиме
️️️️
К. Девлин
84'
Замена
Л. Бойс
️️️️
Ю. Ода
80'
Желтая карточка
К. Девлин
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
С. Мэй
77'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Филлипс
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Ода
69'
Замена
К. Тагава
️️️️
А. Форрест
59'
Замена
А. Лоури
️️️️
C. Nieuwenhof
Желтая карточка
Д. Филлипс
28'
Желтая карточка
С. МакКлелланд
17'
16'
Желтая карточка
К. Роулес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Джонстон
32
Liam Parker
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
7
Taylor Steven
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
27
Лиам Бойс
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-2-1-4
42
4
Гордон
5
МакКлелланд
5
МакГован
8
Филлипс
10
Кэри
7
Райт
33
Митов
17
Мэй
16
3
4-2-1-1-2
28
Кларк
13
Аткинсон
15
Роулес
3
Кингсли
2
Кент
14
Девлин
5
Харинг
28
14
Форрест
9
Ода
7
Шенклэнд
8
Филлипс
8
Смит
8
Смит
8
Филлипс
17
Мэй
31
Джефкотт
31
Джефкотт
17
Мэй
14
Девлин
6
Банингиме
6
Банингиме
14
Девлин
28
11
Лоури
11
Лоури
28
9
Ода
27
Бойс
27
Бойс
9
Ода
14
Форрест
11
Тагава
11
Тагава
14
Форрест
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хартс
32
Liam Parker
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
7
Taylor Steven
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
32
Liam Parker
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
7
Taylor Steven
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Хартс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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