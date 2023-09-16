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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Абердин
Хартс - Абердин: обзор матча 16 сентября 2023
Хартс
16.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
14'
Ю. Ода
64'
Л. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Абердин
67'
Замена
К. Бэррон
️️️️
Д. МакГрат
67'
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
Л. Кларксон
67'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Б. Миовски
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Н. Аткинсон
65'
Замена
Д. Грант
️️️️
Л. Бойс
65'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бойс
64'
61'
Желтая карточка
С. Рубежич
57'
Замена
Р. Данкан
️️️️
J. McGarry
Желтая карточка
Н. Аткинсон
56'
Замена
C. Nieuwenhof
️️️️
П. Харинг
50'
Замена
А. Форрест
️️️️
Ю. Ода
33'
Желтая карточка
Л. Бойс
32'
Желтая карточка
Ф. Кент
30'
25'
Желтая карточка
Л. Кларксон
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ода
Пас отдал
Л. Бойс
14'
Желтая карточка
П. Харинг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
4-2-4
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
13
Аткинсон
14
Девлин
5
Харинг
77
Варгас
7
Шенклэнд
27
Бойс
9
Ода
3-2-2-1-2
13
Рос
23
Рубежич
4
Шинни
23
2
Девлин
3
Гартенманн
29
Йенсен
7
Кларксон
17
МакГрат
28
Миовски
11
Дюк
13
Аткинсон
6
Сиббик
6
Сиббик
13
Аткинсон
5
Харинг
28
28
5
Харинг
27
Бойс
8
Грант
8
Грант
27
Бойс
9
Ода
14
Форрест
14
Форрест
9
Ода
17
МакГрат
18
Бэррон
18
Бэррон
17
МакГрат
23
23
Данкан
23
Данкан
23
28
Миовски
19
Соклер
19
Соклер
28
Миовски
7
Кларксон
77
Гуйе
77
Гуйе
7
Кларксон
Остались в запасе
Хартс
Абердин
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Эйдан Денхольм
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Эйдан Денхольм
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хартс - Абердин
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
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