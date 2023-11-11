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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хартс
Мазервелл - Хартс: обзор матча 11 ноября 2023
Мазервелл
11.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Хартс
78'
Б. Спиттал (П)
27'
Л. Шенклэнд
71'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Хартс
Замена
B. Mugabi
️️️️
К. Слаттери
90'
+1
89'
Желтая карточка
Б. Банингиме
86'
Желтая карточка
Т. Сиббик
83'
Замена
К. Варгас
️️️️
Л. Бойс
Желтая карточка
К. Батчер
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Спиттал
78'
75'
Замена
Д. Грант
️️️️
А. Лоури
Замена
О. Шоу
️️️️
М. Бирет
72'
Замена
Д. Обика
️️️️
К. Уилкинсон
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Б. Банингиме
Желтая карточка
К. Слаттери
62'
56'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
А. Форрест
Замена
Б. Спенсер
️️️️
Т. Бэйр
46'
Желтая карточка
Г. Пэтон
40'
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Ф. Кент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Dylan Wells
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
2-3-5
31
Келли
17
Кейси
2
О'Доннелл
12
Пэтон
8
Слаттери
16
Спиттал
9
Бэйр
66
Батчер
14
Бирет
10
Уилкинсон
5
3-3-2-2
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
28
6
Банингиме
20
Кокрейн
11
Лоури
14
Форрест
7
Шенклэнд
27
Бойс
8
Слаттери
15
15
8
Слаттери
9
Бэйр
15
Спенсер
15
Спенсер
9
Бэйр
14
Бирет
18
Шоу
18
Шоу
14
Бирет
10
Уилкинсон
9
Обика
9
Обика
10
Уилкинсон
14
Форрест
6
Сиббик
6
Сиббик
14
Форрест
11
Лоури
8
Грант
8
Грант
11
Лоури
27
Бойс
77
Варгас
77
Варгас
27
Бойс
Остались в запасе
Мазервелл
Хартс
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
9
Ютаро Ода
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
9
Ютаро Ода
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Мазервелл - Хартс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
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