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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Хартс
Данди - Хартс: обзор матча 27 августа 2023
Данди
27.08.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Хартс
63'
Л. МакКован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Хартс
Замена
М. Силла
️️️️
F. Robertson
76'
69'
Замена
К. Тагава
️️️️
К. Варгас
ГОЛ! 1:0!
Л. МакКован
Пас отдал
А. Бакайоко
63'
46'
Замена
К. Девлин
️️️️
Т. Сиббик
46'
Замена
Л. Бойс
️️️️
Ю. Ода
46'
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
О. Оффиа
39'
Желтая карточка
Ю. Ода
Желтая карточка
О. Бек
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-3-1-2
31
Карсон
33
Бек
5
Шонесси
6
2
8
Маллиган
10
6
17
Тиффони
14
Робинсон
20
Бакайоко
3-2-1-1-3
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
6
Сиббик
24
Оффиа
6
Денхольм
11
Лоури
77
Варгас
9
Ода
7
Шенклэнд
10
24
Силла
24
Силла
10
24
Оффиа
13
Аткинсон
13
Аткинсон
24
Оффиа
6
Сиббик
14
Девлин
14
Девлин
6
Сиббик
9
Ода
27
Бойс
27
Бойс
9
Ода
77
Варгас
11
Тагава
11
Тагава
77
Варгас
Остались в запасе
Данди
Хартс
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
14
Алан Форрест
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
14
Алан Форрест
ЛВ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Данди - Хартс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
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