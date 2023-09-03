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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Мазервелл
Хартс - Мазервелл: обзор матча 03 сентября 2023
Хартс
03.09.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Мазервелл
30'
К. Слаттери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Мазервелл
90'
Желтая карточка
О. Шоу
Замена
А. Форрест
️️️️
П. Харинг
89'
81'
Замена
О. Шоу
️️️️
Т. Бэйр
75'
Замена
Д. Здравковски
️️️️
К. Слаттери
Замена
К. Варгас
️️️️
К. Девлин
72'
71'
Желтая карточка
Д. Кейси
Желтая карточка
К. Девлин
71'
68'
Вторая желтая
П. МакГинн
Замена
К. Тагава
️️️️
Ю. Ода
46'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
А. Лоури
46'
36'
Желтая карточка
П. МакГинн
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Слаттери
Пас отдал
Б. Спиттал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
34
Arran Bone
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
3-2-1-1-3
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
13
Аткинсон
14
Девлин
5
Харинг
20
Кокрейн
11
Лоури
7
Шенклэнд
27
Бойс
9
Ода
4-5-1
31
Келли
2
О'Доннелл
15
16
МакГинн
17
Кейси
16
Спиттал
38
Миллер
8
Слаттери
15
Спенсер
12
Пэтон
9
Бэйр
11
Лоури
6
Сиббик
6
Сиббик
11
Лоури
5
Харинг
14
Форрест
14
Форрест
5
Харинг
14
Девлин
77
Варгас
77
Варгас
14
Девлин
9
Ода
11
Тагава
11
Тагава
9
Ода
8
Слаттери
6
Здравковски
6
Здравковски
8
Слаттери
9
Бэйр
18
Шоу
18
Шоу
9
Бэйр
Остались в запасе
Хартс
Мазервелл
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
34
Arran Bone
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
34
Arran Bone
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хартс - Мазервелл
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
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Хартс
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