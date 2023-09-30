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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Хартс
Росс Каунти - Хартс: обзор матча 30 сентября 2023
Росс Каунти
30.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Хартс
69'
А. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Хартс
Желтая карточка
С. Эллардайс
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Э. Халидэй
Замена
J. Henderson
️️️️
Д. Браун
85'
84'
Замена
Л. Бойс
️️️️
К. Варгас
73'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Д. Грант
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Форрест
Пас отдал
А. Лоури
Замена
С. Эллардайс
️️️️
K. Turner
64'
Замена
В. Лотури
️️️️
Я. Дханда
64'
56'
Замена
А. Форрест
️️️️
О. Оффиа
Замена
С. Маррей
️️️️
А. Самуэль
46'
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Уайт
46'
32'
Желтая карточка
О. Оффиа
Желтая карточка
K. Turner
29'
Желтая карточка
К. Рэндалл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Kyle Turner
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
48
Скотт Эллардайс
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
6
Бени Банингиме
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Mackenzie Kirk
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Лэйдлоу
35
Найтингэйл
20
Болдуин
23
Браун
14
Паррингтон
8
Рэндалл
6
31
Дханда
9
Самуэль
26
10
Уайт
3-2-3-2
28
Кларк
15
Роулес
3
Кингсли
24
Оффиа
6
Сиббик
2
Кент
6
Денхольм
28
8
Грант
77
Варгас
7
Шенклэнд
31
Дханда
22
Лотури
22
Лотури
31
Дханда
6
48
Эллардайс
48
Эллардайс
6
10
Уайт
27
Брофи
27
Брофи
10
Уайт
23
Браун
17
17
23
Браун
9
Самуэль
15
Маррей
15
Маррей
9
Самуэль
8
Грант
11
Халидэй
11
Халидэй
8
Грант
24
Оффиа
14
Форрест
14
Форрест
24
Оффиа
77
Варгас
27
Бойс
27
Бойс
77
Варгас
Остались в запасе
Росс Каунти
Хартс
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Петер Харинг
ОП
6
Бени Банингиме
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
9
Mackenzie Kirk
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Петер Харинг
ОП
6
Бени Банингиме
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
9
Mackenzie Kirk
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Росс Каунти - Хартс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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