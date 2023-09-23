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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хартс
Сент-Миррен - Хартс: обзор матча 23 сентября 2023
Сент-Миррен
23.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Хартс
7'
Р. Стрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Хартс
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
76'
76'
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
65'
Замена
А. Форрест
️️️️
Б. Банингиме
64'
Замена
О. Оффиа
️️️️
К. Роулес
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
К. Баккус
61'
Замена
A. Greive
️️️️
Т. Олусанья
60'
Замена
М. Мандрон
️️️️
К. МакМенамин
60'
45'
+4
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Н. Аткинсон
Желтая карточка
Т. Олусанья
25'
Желтая карточка
К. Баккус
24'
24'
Желтая карточка
К. Роулес
ГОЛ! 1:0!
Р. Стрейн
Пас отдал
С. Тансер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
3-4-3
1
22
Стрейн
3
Тэйлор
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
22
Фрэйзер
11
Килти
24
МакМенамин
20
Олусанья
4-1-2-3
28
Кларк
13
Аткинсон
15
Роулес
3
Кингсли
2
Кент
14
Девлин
28
6
Банингиме
77
Варгас
7
Шенклэнд
27
Бойс
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
25
Баккус
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
25
Баккус
24
МакМенамин
22
Мандрон
22
Мандрон
24
МакМенамин
20
Олусанья
21
21
20
Олусанья
15
Роулес
24
Оффиа
24
Оффиа
15
Роулес
13
Аткинсон
6
Сиббик
6
Сиббик
13
Аткинсон
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
6
Банингиме
14
Форрест
14
Форрест
6
Банингиме
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хартс
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Сент-Миррен - Хартс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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