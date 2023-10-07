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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Хиберниан
Хартс - Хиберниан: обзор матча 07 октября 2023
Хартс
07.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Хиберниан
28'
А. Форрест
58'
К. Доидж (АГ)
66'
Э. Йуан
68'
Э. Йуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Хиберниан
78'
Замена
Д. Левитт
️️️️
Д. Джегго
78'
Замена
M. Boruc
️️️️
Д. Маршалл
77'
Замена
П. Хэнлон
️️️️
Р. Бушири
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
72'
Замена
Л. Бойс
️️️️
К. Варгас
72'
68'
ГОЛ! 2:2!
Э. Йуан
66'
ГОЛ! 2:1!
Э. Йуан
Замена
Б. Банингиме
️️️️
А. Лоури
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Доидж
58'
58'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
К. Доидж
Замена
О. Оффиа
️️️️
С. Кингсли
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Форрест
Пас отдал
Ф. Кент
28'
15'
Желтая карточка
У. Фиш
Желтая карточка
К. Девлин
8'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-1-1-2-2
28
Кларк
15
Роулес
2
Кент
3
Кингсли
6
Сиббик
14
Девлин
28
14
Форрест
11
Лоури
7
Шенклэнд
77
Варгас
3-3-1-3
1
Маршалл
2
Фиш
33
Бушири
12
Миллер
21
Обита
8
Джегго
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Йуан
27
Доидж
9
Венте
3
Кингсли
24
Оффиа
24
Оффиа
3
Кингсли
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
11
Лоури
6
Банингиме
6
Банингиме
11
Лоури
77
Варгас
27
Бойс
27
Бойс
77
Варгас
1
Маршалл
25
25
1
Маршалл
33
Бушири
4
Хэнлон
4
Хэнлон
33
Бушири
8
Джегго
63
Левитт
63
Левитт
8
Джегго
27
Доидж
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
27
Доидж
Остались в запасе
Хартс
Хиберниан
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Остались в запасе
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Хартс - Хиберниан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
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