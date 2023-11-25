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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Джонстон
Хартс - Сент-Джонстон: обзор матча 25 ноября 2023
Хартс
25.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
61'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Сент-Джонстон
Желтая карточка
К. Варгас
88'
86'
Замена
Д. Джайесими
️️️️
С. Мэй
83'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
К. Кейн
Замена
К. Варгас
️️️️
Л. Бойс
81'
Замена
К. Девлин
️️️️
Д. Грант
81'
Желтая карточка
А. Кокрейн
77'
Замена
C. Nieuwenhof
️️️️
А. Лоури
67'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Л. Бойс
61'
Замена
Ю. Ода
️️️️
А. Форрест
59'
58'
Желтая карточка
T. Gallacher
46'
Замена
T. Gallacher
️️️️
Э. Консидайн
40'
Желтая карточка
Д. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
3-3-2-2
28
Кларк
3
Кингсли
2
Кент
15
Роулес
6
Банингиме
8
Грант
20
Кокрейн
14
Форрест
11
Лоури
7
Шенклэнд
27
Бойс
4-3-1-3
5
МакГован
4
Консидайн
19
Робинсон
4
Гордон
8
Смит
8
Филлипс
18
11
Костеллоу
17
Мэй
20
Кейн
33
Митов
8
Грант
14
Девлин
14
Девлин
8
Грант
11
Лоури
28
28
11
Лоури
14
Форрест
9
Ода
9
Ода
14
Форрест
27
Бойс
77
Варгас
77
Варгас
27
Бойс
17
Мэй
7
Джайесими
7
Джайесими
17
Мэй
4
Консидайн
3
3
4
Консидайн
20
Кейн
31
Джефкотт
31
Джефкотт
20
Кейн
Остались в запасе
Хартс
Сент-Джонстон
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Хартс - Сент-Джонстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
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