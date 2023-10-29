Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хартс
Рейнджерс - Хартс: обзор матча 29 октября 2023
Рейнджерс
29.10.2023, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Хартс
90'
Д. Тавернье (П)
90+3'
Данило
5'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Хартс
90'
+9
Желтая карточка
К. Варгас
90'
+7
Желтая карточка
А. Форрест
ГОЛ! 2:1!
Данило
Пас отдал
Д. Тавернье
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тавернье
90'
89'
Желтая карточка
П. Харинг
Замена
Р. Джек
️️️️
С. Ламмерс
83'
79'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Т. Сиббик
78'
Замена
П. Харинг
️️️️
C. Nieuwenhof
73'
Желтая карточка
А. Кокрейн
Замена
С. Райт
️️️️
Н. Раскин
64'
61'
Замена
К. Девлин
️️️️
Б. Банингиме
61'
Замена
А. Форрест
️️️️
Д. Грант
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
46'
Пенальти не реализован!
Д. Тавернье
45'
+4
39'
Замена
С. Кингсли
️️️️
О. Оффиа
Желтая карточка
Д. Ландстрем
31'
15'
Желтая карточка
О. Оффиа
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
А. Кокрейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Рейнджерс
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
90
Данило
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
6
Голдсон
6
Дэвис
33
Йилмаз
2
Тавернье
6
Ландстрем
43
Раскин
10
Кантвелл
19
Сима
9
Дессер
29
Ламмерс
4-4-2
28
Кларк
6
Сиббик
15
Роулес
24
Оффиа
2
Кент
6
Банингиме
8
Грант
28
20
Кокрейн
77
Варгас
7
Шенклэнд
29
Ламмерс
8
Джек
8
Джек
29
Ламмерс
43
Раскин
11
Райт
11
Райт
43
Раскин
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
24
Оффиа
3
Кингсли
3
Кингсли
24
Оффиа
6
Сиббик
11
Халидэй
11
Халидэй
6
Сиббик
6
Банингиме
14
Девлин
14
Девлин
6
Банингиме
28
5
Харинг
5
Харинг
28
8
Грант
14
Форрест
14
Форрест
8
Грант
Остались в запасе
Рейнджерс
Хартс
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Эйдан Денхольм
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Эйдан Денхольм
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Рейнджерс - Хартс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Рейнджерс
Хартс
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+