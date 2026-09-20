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Уругвай. Примера
Команды
Данубио
Мауро Гойкоэчеа
Статистика
€ 25 тыс
Мауро Гойкоэчеа - статистика
Данубио
27 марта 1988 (38), Монтевидео
#1 | Вратарь
184 см
Уругвай | Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 7 тур
Данубио
1 : 1
20.09.2026
Монтевидео Уондерерс
1' - 90'
Уругвай. Примера, 6 тур
Хувентуд
1 : 1
13.09.2026
Данубио
1' - 90'
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 4
05.09.2026
Пеньяроль
1' - 90'
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
1 : 0
29.08.2026
Данубио
1' - 90'
Статистика по турнирам
Уругвай. Примера 2026
Уругвай. Примера 2025
Копа Судамерикана 2024
Уругвай. Примера 2024
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3 : 0
22.02.2020
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 2
15.02.2020
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2 : 5
11.01.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
3 : 0
21.12.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0 : 1
14.12.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
4 : 2
07.12.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 2
04.12.2019
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 1
01.12.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0 : 2
24.11.2019
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
3 : 0
10.11.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2 : 3
02.11.2019
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
27.10.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2 : 1
19.10.2019
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 3
05.10.2019
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 2
28.09.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
0 : 2
25.09.2019
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ним
1 : 0
21.09.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2 : 2
15.09.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
31.08.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
4 : 0
25.08.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 0
17.08.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 1
10.08.2019
Тулуза
Был в запасе
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