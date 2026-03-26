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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Дефенсор Спортинг
Данубио - Дефенсор Спортинг: обзор матча 26 марта 2026
Данубио
26.03.2026, четверг, 22:00
Уругвай. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Дефенсор Спортинг
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Дефенсор Спортинг
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Santino Bruschi
Замена
E. Figueroa
️️️️➡️️
Sebastián Rodríguez
90'
+1
90'
+4'
89'
Желтая карточка
Axel Frugone
82'
Замена
️️️️➡️️
Lucas Agazzi
Замена
Luis Femia
️️️️➡️️
Mateo Peralta
81'
Замена
Facundo Balatti
️️️️➡️️
Enzo Cabrera Mauri
81'
Замена
Ivo Costantino
️️️️➡️️
Maicol Ferreira
72'
61'
Замена
Santino Bruschi
️️️️➡️️
A. Machado
61'
Замена
Brian Lozano
️️️️➡️️
Nicolás Wunsch
Желтая карточка
Nicolas Azambuja
56'
52'
Замена
Erico Cuello Gutiérrez
️️️️➡️️
Juan Manuel Jorge
46'
Замена
Facundo Castro
️️️️➡️️
Alan Torterolo
45'
+1'
37'
Желтая карточка
Mauricio Amaro
21'
Желтая карточка
Juan Manuel Jorge
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Joaquin Pereyra
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
18
Camilo Mayada
ЦП
8
Sebastián Rodríguez
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
21
Nicolas Azambuja
ЦП
7
Enzo Cabrera Mauri
ЦФ
20
Maicol Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
14
Francisco Sorondo
ЦЗ
15
Axel Frugone
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
6
Mauricio Amaro
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
26
Brian Montenegro
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
22
Alan Torterolo
ЦФ
9
A. Machado
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Данубио
32
Martinez
ВР
40
Facundo Balatti
ЦЗ
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
29
Martín Jourdan
ЦЗ
15
E. Figueroa
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
5
Juan Millán
ЦП
14
Bautista Pereira
ЦФ
9
Ivo Costantino
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Lucas Machado
ВР
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
2
Daniel Martinez
ЦЗ
20
Mateo Caballero
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
33
Santino Bruschi
ЦП
7
Brian Lozano
ЦП
28
Lautaro Navarro
ЦФ
77
Facundo Castro
ЦФ
3-1-4-2
1
Гойкоэчеа
2
Веласкес
3
31
16
Росси
18
10
21
8
20
7
3-3-4
12
Доусон
3
де лос Сантос
14
15
8
6
27
9
22
11
26
7
40
40
7
8
15
15
8
20
9
9
20
10
28
28
10
27
30
30
27
9
33
33
9
8
7
7
8
22
77
77
22
Остались в запасе
Данубио
Дефенсор Спортинг
32
Martinez
ВР
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
29
Martín Jourdan
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
5
Juan Millán
ЦП
14
Bautista Pereira
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
1
Lucas Machado
ВР
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
2
Daniel Martinez
ЦЗ
20
Mateo Caballero
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
28
Lautaro Navarro
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
32
Martinez
ВР
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
29
Martín Jourdan
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
5
Juan Millán
ЦП
14
Bautista Pereira
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Machado
ВР
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
2
Daniel Martinez
ЦЗ
20
Mateo Caballero
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
28
Lautaro Navarro
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Данубио - Дефенсор Спортинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Бургос
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
Посещаемость:
1600
Новости команд
Все
Данубио
Дефенсор Спортинг
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
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Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
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1 : 2
30.05.2026
Прогресо
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3 : 1
19.05.2026
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03.05.2026
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1 : 1
08.06.2026
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Расинг М
0 : 0
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0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
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2 : 1
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1 : 2
10.05.2026
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