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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Хувентуд
Данубио - Хувентуд: обзор матча 16 марта 2026
Данубио
16.03.2026, понедельник, 23:00
Уругвай. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Хувентуд
25'
N. Azambuja
36'
E. Cabrera Mauri
74'
M. Peralta
90+1'
S. Fernández
58'
R. Peralta (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Хувентуд
Завершен
Желтая карточка
Leandro Sosa
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Sebastián Fernández
90'
+1
90'
+5'
85'
Вторая желтая
Мартин Касерес
81'
Замена
Renzo Sánchez
️️️️➡️️
Alejo Cruz
Желтая карточка
Camilo Mayada
79'
Замена
Sebastián Fernández
️️️️➡️️
Nicolas Azambuja
78'
Замена
Luis Femia
️️️️➡️️
Mateo Peralta
78'
ГОЛ! 3:1!
Mateo Peralta
74'
71'
Желтая карточка
Мартин Касерес
Замена
Facundo Balatti
️️️️➡️️
Enzo Cabrera Mauri
70'
Желтая карточка
Tomás Cavanagh
67'
65'
Желтая карточка
Leonel Roldán
Замена
Ivo Costantino
️️️️➡️️
Maicol Ferreira
63'
Желтая карточка
Иван Росси
61'
58'
Замена
P. Lago
️️️️➡️️
G. Gomez
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
R. Peralta
46'
Замена
Rodrigo Chagas
️️️️➡️️
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
46'
Замена
B. Larregui
️️️️➡️️
Fernando Mimbacas
46'
Замена
Agustín Alaniz
️️️️➡️️
Emanuel Cecchini
45'
+2'
Желтая карточка
Maicol Ferreira
44'
41'
Желтая карточка
Fernando Mimbacas
ГОЛ! 2:0!
Enzo Cabrera Mauri
36'
ГОЛ! 1:0!
Nicolas Azambuja
25'
18'
Желтая карточка
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
6'
Желтая карточка
D. Morosini
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
18
Camilo Mayada
ЦП
21
Nicolas Azambuja
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
8
Sebastián Rodríguez
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
20
Maicol Ferreira
ЦФ
7
Enzo Cabrera Mauri
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Хувентуд
1
Себастьян Соса
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
D. Morosini
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
25
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
ЦЗ
19
Emanuel Cecchini
ЦП
37
R. Peralta
ЦП
30
G. Gomez
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
80
Fernando Mimbacas
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Данубио
32
Martinez
ВР
40
Facundo Balatti
ЦЗ
29
Martín Jourdan
ЦЗ
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
17
Alexander Velazquez
ЦЗ
5
Juan Millán
ЦП
22
Axel Montana
ЦП
9
Ivo Costantino
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Хувентуд
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
28
Franco Risso
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
11
P. Lago
ЦП
8
M. Izaguirre
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
22
Rodrigo Chagas
ЦП
20
Renzo Sánchez
ЦФ
10
B. Larregui
ЦФ
27
J. Boselli
ЦФ
2-1-5-2
1
Гойкоэчеа
2
Веласкес
31
16
Росси
21
10
8
6
18
7
20
3-2-3-2
1
Соса
16
14
25
4
Касерес
5
19
37
30
80
15
7
40
40
7
20
9
9
20
10
28
28
10
21
30
30
21
30
11
11
30
19
7
7
19
25
22
22
25
15
20
20
15
80
10
10
80
Остались в запасе
Данубио
Хувентуд
32
Martinez
ВР
29
Martín Jourdan
ЦЗ
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
17
Alexander Velazquez
ЦЗ
5
Juan Millán
ЦП
22
Axel Montana
ЦП
Главный тренер
Марио Саралеги
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
28
Franco Risso
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
8
M. Izaguirre
ЦП
27
J. Boselli
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Остались в запасе
32
Martinez
ВР
29
Martín Jourdan
ЦЗ
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
17
Alexander Velazquez
ЦЗ
5
Juan Millán
ЦП
22
Axel Montana
ЦП
Остались в запасе
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
28
Franco Risso
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
8
M. Izaguirre
ЦП
27
J. Boselli
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Диего Монаррис
Статистика матча Данубио - Хувентуд
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
Посещаемость:
500
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