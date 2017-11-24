Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вандерсон - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1986 (40), Батурите
#14 | Нападающий
180 см | 75 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
13
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
24.11.2017
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1 : 1
18.11.2017
Ахмат
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
2 : 2
03.11.2017
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
21.10.2017
Динамо
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
14.10.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
3 : 0
01.10.2017
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0 : 0
23.09.2017
ЦСКА
1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
15.09.2017
Динамо
68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
10.09.2017
Зенит
80' - 90'
84'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
2 : 0
27.08.2017
Динамо
1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
1 : 1
20.08.2017
Уфа
57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1 : 3
12.08.2017
Динамо
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 0
09.08.2017
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
3 : 0
05.08.2017
Амкар-Пермь
1' - 86'
82'
64'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
2 : 0
29.07.2017
Динамо
69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0 : 1
23.07.2017
Урал
51' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
18.07.2017
Спартак
73' - 90'
90'
Главные новости
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
1
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
3
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
6
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
6
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+