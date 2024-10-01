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Вандерсон
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Вандерсон - новости
Завершил карьеру
18 февраля 1986 (40), Батурите
#14 | Нападающий
180 см | 75 кг
Бразилия
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Трансферы
Публикации
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
2024.10.01 11:03
Экс-форвард «Краснодара» сказал, что необходимо команде для победы в РПЛ
2023.11.24 11:33
1
Фото
«Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» Вандерсона
2022.03.11 19:58
2
Сафонов, Кайо, Вандерсон – в старте «Краснодара»; Камавинга, Н’Зонзи, Силики сыграют у «Ренна»
2020.12.02 19:50
2
Гамейро, Родриго, Гедеш – в составе «Валенсии» на матч с «Краснодаром»; Сафонов, Ольссон, Вандерсон сыграют у гостей
2019.03.07 21:59
Хохлов: «Динамо» от Вандерсона ожидало намного большего»
2018.02.25 23:15
1
Вандерсон признан лучшим левым нападающим «Краснодара» в истории
2018.02.11 13:11
10
Видео
«Динамо» забило три безответных гола «Амкару»
2017.08.05 19:23
6
Силкин: «Динамо» предстоит борьба за выживание»
2017.07.25 10:31
18
Вандерсон: «Гилерме – россиянин. Болельщики должны принять этот факт и не переходить на расистские оскорбления»
2017.07.24 20:48
10
Орещук: «Вандерсон – очень сильное приобретение для «Динамо»
2017.07.20 10:36
2
Вандерсон: «У меня были предложения из Турции и Греции, но быстрее и конкретнее всех оказалось «Динамо»
2017.07.18 14:24
2
Видео
Вандерсон: «Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры»
2017.07.03 11:34
10
Шалимов: «Вандерсон пока еще не готов»
2017.07.03 10:30
1
«Динамо» не станет покупать Ибишевича, но может приобрести Данни и Вандерсона
2017.06.13 12:27
6
Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон прошел медосмотр в «Динамо»
2017.06.09 21:18
4
Кречетов: «Динамо» было бы счастливо, если бы Данни вернулся в команду»
2017.06.09 14:13
3
Нападающий «Краснодара» Вандерсон близок к переходу в «Динамо»
2017.06.07 12:07
14
Фото
«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном
2017.05.22 10:43
20
«Краснодар» планирует расстаться с Каборе и Вандерсоном
2017.05.02 14:59
4
Гол Вандерсона «Амкару» вывел его на первое место в истории «Краснодара»
2017.04.28 06:31
4
Вандерсон: «Пропущенный гол спутал все карты»
2017.03.17 06:15
3
Ловчев считает, что замена Смолова на Вандерсона ослабила игру «Краснодара» в атаке
2017.03.16 18:32
6
Вандерсон: «Краснодар» играет так, как хочет Шалимов»
2017.03.15 10:29
1
Вандерсон: «Спартак» рано поздравлять с чемпионством»
2017.03.14 14:16
8
Вандерсон: «Ждем, когда восстановится Смолов»
2017.03.13 23:46
2
Видео
Гол Вандерсона стал победным для «Краснодара» в матче с «Локомотивом»
2017.03.13 21:26
24
Вандерсон: «Хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса»
2017.02.17 11:05
«Краснодар» примет «Фенербахче» в первом матче весенней части сезона
2017.02.16 17:51
40
Вандерсон, Жоаозиньо и Ари хотят играть за сборную России
2016.12.13 07:18
17
1
2
Главные новости
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
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Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
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