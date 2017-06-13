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    «Динамо» не станет покупать Ибишевича, но может приобрести Данни и Вандерсона

    Московское «Динамо» опровергло информацию о возможном приобретении в летнее трансферное окно нападающего «Герты» Ведада Ибишевича. При этом в московском клубе сообщили, что могут купить Данни и Вандерсона.

    «Данни и Вандерсон? Пока никакой ясности нет. Думаю, какие-то решения, возможно, будут до конца текущей недели.

    Про Ибишевича врут. Мы и сами узнали об этом из прессы», – сказал исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.

    Источник: ТАСС

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    13.06.2017 12:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 15 июня 2017, 23:53

      Именно Евгений Кречетов объявлял, что интерес к Вандерсону - это пустые слухи..

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 июня 2017, 19:55

      Эти ребята пригодятся,особенно Данни,кстати удачи клубу Яшина,Пильгуя,Маховикова,Бубнова и тд

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 17:26

      С обоими попрощались прежние клубы. Так что о покупке речь не идет.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 июня 2017, 15:06

      Когда люди хорошие, как игроки в том числе, то и мы, болельщики разных команд поддерживаем их одинаково!

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 13 июня 2017, 14:28

      для Динамо несомненно это будет усиление

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 июня 2017, 13:42

      Удачи Динамо!

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