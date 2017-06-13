«Динамо» не станет покупать Ибишевича, но может приобрести Данни и Вандерсона

Московское «Динамо» опровергло информацию о возможном приобретении в летнее трансферное окно нападающего «Герты» Ведада Ибишевича. При этом в московском клубе сообщили, что могут купить Данни и Вандерсона.

«Данни и Вандерсон? Пока никакой ясности нет. Думаю, какие-то решения, возможно, будут до конца текущей недели.

Про Ибишевича врут. Мы и сами узнали об этом из прессы», – сказал исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.