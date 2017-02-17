Вандерсон: «Хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон после домашней победы над «Фенербахче» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы признался, что теперь его команде нужно полностью сконцентрироваться на ответной встрече.

«Это был наш первый матч в сезоне, мы были переполнены энергией и хотели создать как можно больше моментов у ворот соперника. Может быть, поэтому слишком часто теряли мяч. Думаю, в дальнейшем подобных потерь станет меньше.

Мы играли дома и хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса забить. Это нам удалось и в целом я доволен победой. Сейчас нужно сосредоточиться на ответном матче. Да, у нас теперь есть определенное преимущество, но нам предстоят два очень непростых тайма в Стамбуле», – сказал Вандерсон.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар» состоится 23 февраля.