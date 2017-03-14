Вандерсон: «Спартак» рано поздравлять с чемпионством»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон выразил мнение, что «Спартак» еще рано записывать в чемпионы России. По его словам, не стоит раньше времени отдавать московскому клубу титул, так как турнирные расклады могут резко измениться.

– Можно сказать, что матч со «Спартаком» был пока лучшим для «Краснодара» в весенней части сезона?

– Мы хорошо начали тот матч, как впрочем, и против «Урала». Но каждая игра имеет свою историю. Против «Спартака» пришлось тяжелее, матч был более жестким. Но мы действительно сыграли хорошо.

– «Спартак» оторвался от преследователей на восемь очков. Можно их поздравлять с чемпионством?

– Конечно, нет! В чемпионате еще может случиться что угодно. «Краснодару» нужно сконцентрироваться на каждом матче, выдавать свои лучшие игры. А кто станет чемпионом России, узнаем в мае. Пока рано отдавать титул «Спартаку».

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Краснодар» расположился на четвертой позиции.