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Вандерсон: «Спартак» рано поздравлять с чемпионством»

14 марта 2017, 14:16
8

Нападающий «Краснодара» Вандерсон выразил мнение, что «Спартак» еще рано записывать в чемпионы России. По его словам, не стоит раньше времени отдавать московскому клубу титул, так как турнирные расклады могут резко измениться.

– Можно сказать, что матч со «Спартаком» был пока лучшим для «Краснодара» в весенней части сезона?

– Мы хорошо начали тот матч, как впрочем, и против «Урала». Но каждая игра имеет свою историю. Против «Спартака» пришлось тяжелее, матч был более жестким. Но мы действительно сыграли хорошо.

– «Спартак» оторвался от преследователей на восемь очков. Можно их поздравлять с чемпионством?

– Конечно, нет! В чемпионате еще может случиться что угодно. «Краснодару» нужно сконцентрироваться на каждом матче, выдавать свои лучшие игры. А кто станет чемпионом России, узнаем в мае. Пока рано отдавать титул «Спартаку».

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Краснодар» расположился на четвертой позиции.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Вандерсон
Комментарии (8)
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chempion_cska
1489491438
Вандерсон прав, время покажет какая команда станет чемпионом, однако.
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oyabun
1489493539
Достали эти гнилые разговоры про Чемпионство. Задуматься только! Спартак во втором круге выиграл всего1 !!! игру. И то с большим скрипом, натужно. А все уже вокруг вопят "Спартак Чемпион!". Очнитесь. впереди еще 11 игр. И это дохрена! А все "доброжелатели" в кавычках как мне кажется, специально раньше времени вопят о медалях, с целью сглазить, накаркать, короче назовите как угодно, но делают только хуже.
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Диктор
1489494509
И это он называет качественой игрой????? Я про матч со Спартаком.Забили вы хоть один гол с игры?
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Каратель помойников
1489507035
полностью согласен! в мае надо поздравлять чемпиона,а кто им будет..время покажет
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dimon2602
1489509161
Ну прав, мяч круглый всякое бывает.
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Мары
1489511325
Всё правильно. Уже все уши прожужжали этим чемпионством. Дембель в маю Всё по .кую.
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