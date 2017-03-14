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    Вандерсон: «Спартак» рано поздравлять с чемпионством»

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон выразил мнение, что «Спартак» еще рано записывать в чемпионы России. По его словам, не стоит раньше времени отдавать московскому клубу титул, так как турнирные расклады могут резко измениться.

    – Можно сказать, что матч со «Спартаком» был пока лучшим для «Краснодара» в весенней части сезона?

    – Мы хорошо начали тот матч, как впрочем, и против «Урала». Но каждая игра имеет свою историю. Против «Спартака» пришлось тяжелее, матч был более жестким. Но мы действительно сыграли хорошо.

    – «Спартак» оторвался от преследователей на восемь очков. Можно их поздравлять с чемпионством?

    – Конечно, нет! В чемпионате еще может случиться что угодно. «Краснодару» нужно сконцентрироваться на каждом матче, выдавать свои лучшие игры. А кто станет чемпионом России, узнаем в мае. Пока рано отдавать титул «Спартаку».

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Краснодар» расположился на четвертой позиции.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.03.2017 14:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 20:08

      Всё правильно.
      Уже все уши прожужжали этим чемпионством.

      Дембель в маю
      Всё по .кую.

      -1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 14 марта 2017, 19:32

      Ну прав, мяч круглый всякое бывает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5178

      Каратель 14 марта 2017, 18:57

      полностью согласен! в мае надо поздравлять чемпиона,а кто им будет..время покажет

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 марта 2017, 15:28

      И это он называет качественой игрой????? Я про матч со Спартаком.Забили вы хоть один гол с игры?

      2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 14 марта 2017, 15:12

      Достали эти гнилые разговоры про Чемпионство. Задуматься только! Спартак во втором круге выиграл всего1 !!! игру. И то с большим скрипом, натужно. А все уже вокруг вопят "Спартак Чемпион!". Очнитесь. впереди еще 11 игр. И это дохрена! А все "доброжелатели" в кавычках как мне кажется, специально раньше времени вопят о медалях, с целью сглазить, накаркать, короче назовите как угодно, но делают только хуже.

      5
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 марта 2017, 14:37

      Вандерсон прав, время покажет какая команда станет чемпионом, однако.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > gosproektikabinet 14 марта 2017, 17:51

      Бред какой-то...кто ж тебя так обидел!?

      3
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