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    • Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии

    Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии

    Бывший нападающий «Краснодара» и «Динамо» Вандерсон ду Карму считает, что у сборной России были бы шансы на хороший результат в матче с Бразилией.

    – Сборная России тоже в непростом положении. И, кстати, были слухи о намерениях организовать матчи с Уругваем и Бразилией. У команды Карпина были бы шансы?

    – Это сложный вопрос, потому что я не в курсе, какой сейчас уровень у вашей сборной. Но, думаю, шансы есть, потому что Бразилия выступает не очень. Результаты плохие, игроки постоянно под давлением болельщиков. То же самое и в клубном футболе.

    • Сборная Бразилии в отборе ЧМ-2026 набрала 10 очков в 8 матчах и занимает 5-е место.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2024 11:03
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1727770989
    А ещё были бы шансы выиграть у сборной Марса да и всей галактики. Зачем воду в ступе толочь?
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