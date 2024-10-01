Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии

Бывший нападающий «Краснодара» и «Динамо» Вандерсон ду Карму считает, что у сборной России были бы шансы на хороший результат в матче с Бразилией.

– Сборная России тоже в непростом положении. И, кстати, были слухи о намерениях организовать матчи с Уругваем и Бразилией. У команды Карпина были бы шансы?

– Это сложный вопрос, потому что я не в курсе, какой сейчас уровень у вашей сборной. Но, думаю, шансы есть, потому что Бразилия выступает не очень. Результаты плохие, игроки постоянно под давлением болельщиков. То же самое и в клубном футболе.