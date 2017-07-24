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    Вандерсон: «Гилерме – россиянин. Болельщики должны принять этот факт и не переходить на расистские оскорбления»

    Нападающий «Динамо» Вандерсон поделился мнением о расистских оскорблениях голкипера «Локомотива» Гилерме со стороны болельщиков.

    Отметим, что в ноябре 2015 года бразильский вратарь получил паспорт гражданина РФ и имеет опыт выступлений за сборную России.

    – Что думаете о расистских оскорблениях в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме?

    – Очень жаль, что такие вещи еще происходят. Я хорошо знаком с Гилерме, он прекрасный человек, хороший футболист, защищает цвета сборной России. Такого не должно повториться. Понимаю, что есть соперничество между командами и фанатами. Но оно не должно переходить в расистские оскорбления. Тем более Гилерме уже россиянин, и болельщикам нужно этот факт принять.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.07.2017 20:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 июля 2017, 14:07

      Вандерсон прав. Тем более, очень странно было такое слышать от фанатья команды, которую тащат негры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 25 июля 2017, 09:37

      вы бы, расистские мудозвоны, лучше бы оскорбляли тех русских, которые называются либералами и лижут жопу заморским хозяевам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 25 июля 2017, 05:25

      ????????????

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 24 июля 2017, 23:58

      Мне кажется, наша страна настолько многонацеональна, что рассизм не может быть чем-то серьезным. А если кого-то назвали негром - так это нормально, смотрите Брат-2.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июля 2017, 21:36

      Расизм замечают только темнокожие

      1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Asbjorn 24 июля 2017, 21:50

      Все умные люди замечают, в некоторых местах США встречал чёрный расизм, но глупцы расисты, независимо от цвета кожи, должны занять своё место в хлеву, на трибунах им не место.

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 24 июля 2017, 21:13

      Расист на трибуне, это не болельщик, а быдло. И каждый из них это должен вбить в себе в голову. Пусть снятся такому быдлу любимый хлев, и щиплет травку по пояс в поле, с трибун надо их гнать пожизненно.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Егор Велунов 24 июля 2017, 21:35

      Я не расист,но слово россиянин вообще странное.Есть русские,татары,чеченцы,башкиры,лакцы ,аварцы и мн.др.НО БРЗИЛЬЦЕВ НЕТ

      3
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > андрей андреев 24 июля 2017, 21:47

      Слово россиянин, похоже выдумал некто Миллер, врун от истории 18 века, переврав историю Ломоносова,а недоучка Ельцин его ввёл снова. Есть граждане России, и кем бы не был Гилерме, он гражданин России ( принял гражданство согласно закону, играл в России долго. Я знал Иванова Костю из ВДВ, негра из Калинина, ныне Тверь), но любой расист, и выкрик на трибунах расиста, в адрес любого человека или футболиста, показывает, что он лишний на трибунах и его место в хлеву. Это главное.

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro > Егор Велунов 24 июля 2017, 22:14

      Правильно говоришь! Сколько объясняли таким,наказывали команды, даже судили таких. Но у некоторых просто пожизненный словесный понос.

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