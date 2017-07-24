Вандерсон: «Гилерме – россиянин. Болельщики должны принять этот факт и не переходить на расистские оскорбления»

Нападающий «Динамо» Вандерсон поделился мнением о расистских оскорблениях голкипера «Локомотива» Гилерме со стороны болельщиков.

Отметим, что в ноябре 2015 года бразильский вратарь получил паспорт гражданина РФ и имеет опыт выступлений за сборную России.

– Что думаете о расистских оскорблениях в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме?

– Очень жаль, что такие вещи еще происходят. Я хорошо знаком с Гилерме, он прекрасный человек, хороший футболист, защищает цвета сборной России. Такого не должно повториться. Понимаю, что есть соперничество между командами и фанатами. Но оно не должно переходить в расистские оскорбления. Тем более Гилерме уже россиянин, и болельщикам нужно этот факт принять.