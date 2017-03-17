Вандерсон: «Пропущенный гол спутал все карты»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон не стал искать оправданий поражению своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от «Сельты». По сумме двух встреч российская команда покинула турнир (1:2, 0:2).

– Первый тайм был очень тяжелым, не получилось создать моментов. Во втором мы заиграли лучше, завелись, но пропущенный гол спутал все карты.

– «Краснодар» устал ментально или физически?

– Был сложный календарь, но это не оправдание. Соперник тоже играет в сложном графике, мы знали, что это очень серьезная команда. К сожалению, такой результат. Теперь нам приходится думать только о чемпионате, в воскресенье матч, мысли теперь о нем.

– В чемпионате теперь будет полегче?

– Не будет, нет такого понятия «полегче». Будет сложный матч, перерыв на игры сборных, время подумать, отдохнуть и бороться с новыми силами только в чемпионате.

– Как оцениваете свою форму, набрали сто процентов кондиций?

– Думаю, я уже на максимуме, как и вся команда. Сложный календарь, мы не смогли бы играть все эти матчи, если бы не были на сто процентов готовы. Сейчас будет отдых – и с новыми силами ринемся в бой!