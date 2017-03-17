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    Вандерсон: «Пропущенный гол спутал все карты»

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон не стал искать оправданий поражению своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от «Сельты». По сумме двух встреч российская команда покинула турнир (1:2, 0:2).

    – Первый тайм был очень тяжелым, не получилось создать моментов. Во втором мы заиграли лучше, завелись, но пропущенный гол спутал все карты.

    – «Краснодар» устал ментально или физически?

    – Был сложный календарь, но это не оправдание. Соперник тоже играет в сложном графике, мы знали, что это очень серьезная команда. К сожалению, такой результат. Теперь нам приходится думать только о чемпионате, в воскресенье матч, мысли теперь о нем.

    – В чемпионате теперь будет полегче?

    – Не будет, нет такого понятия «полегче». Будет сложный матч, перерыв на игры сборных, время подумать, отдохнуть и бороться с новыми силами только в чемпионате.

    – Как оцениваете свою форму, набрали сто процентов кондиций?

    – Думаю, я уже на максимуме, как и вся команда. Сложный календарь, мы не смогли бы играть все эти матчи, если бы не были на сто процентов готовы. Сейчас будет отдых – и с новыми силами ринемся в бой!

    Источник: Rusfootball.info

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    17.03.2017 06:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3120

      erma 17 марта 2017, 16:29

      Пропущенный гол спутал все карты? К моему сожалению, у Краснодара было не так много карт, а те что были оказались биты.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 17 марта 2017, 11:25

      это ты там спутал все карты, когда в 1м тайме вообще не мог зацепиться за мяч, в то время как другие боролись этот клоун стоял и смотрел как будто у него кило 500 неможет пробежаться, побороться, его в чемп Индонезии теперь хрен возьмут

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 марта 2017, 10:48

      ВАНЯ НЕ НЕСИ ПУРГУ ИГРЫ НЕТ, ТРЕНЕРА НЕТ, В ЭТОМ ВСЯ ПРИЧИНА!

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