Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вандерсон: «Ждем, когда восстановится Смолов»

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон, ставший автором победного гола в матче 19-го тура РФПЛ против «Локомотива», поделился эмоциями от матча, а также рассказал о нехватке в составе «быков» травмированного Федора Смолова.

    – Матч изначально был тяжелый. Что удалось изменить, переломить?

    – Мы изначально знали, что он будет сложный и важный в плане положения в таблице, что мы должны были победить, потому что это очень важно для борьбы за места в Лиге Европы. Плюс тренер в перерыве сказал, что нужно бороться, и мы выполнили его установку. Смолов? Безусловно, это очень важный для нас игрок, он большой профессионал. Я стараюсь выполнять работу полностью, забил гол. Мы ждем, чтобы он скорее восстановился, у нас очень важные матчи впереди, надеемся, что он будет в строю.

    – Расскажите, что произошло в моменте, когда вы обыграли Пейчиновича и забили?

    – Я не очень помню этот момент, все произошло очень быстро. Пробросил мяч и ударил в противоположный угол. Но самое главное не это, а то, что мы бились как команда, до конца, и выиграли.

    – Насколько физически было сегодня тяжело?

    – Конечно, очень сложно, времени для восстановления почти нет, но это неважно. Наша цель – следующий матч с «Сельтой», мы должны ее пройти и в чемпионате также бороться до конца. Очень тяжелая таблица, тяжелые матчи, все борются.

    – «Краснодар» в первом круге проиграл, это имело значение для вас в сегодняшнем матче?

    – Каждый поединок очень важен, мы сегодня просто настраивались на серьезного соперника, у которого очень много хороших игроков. Нужно побеждать в каждом матче.

    – Интересно ли вам было бы сыграть сегодня против Ари, если бы он вышел?

    – Да, но самое главное – мы победили. Может быть, в следующий раз удастся против него сыграть.

    «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 марта 2017, 04:01

      "Сельту" уж точно пропустит, и один-два матча в чемпионате, остаётся надеяться на Вандерсона, не подведи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 14 марта 2017, 00:22

      Фёдор выздоравливай

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11