Вандерсон: «Ждем, когда восстановится Смолов»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон, ставший автором победного гола в матче 19-го тура РФПЛ против «Локомотива», поделился эмоциями от матча, а также рассказал о нехватке в составе «быков» травмированного Федора Смолова.

– Матч изначально был тяжелый. Что удалось изменить, переломить?

– Мы изначально знали, что он будет сложный и важный в плане положения в таблице, что мы должны были победить, потому что это очень важно для борьбы за места в Лиге Европы. Плюс тренер в перерыве сказал, что нужно бороться, и мы выполнили его установку. Смолов? Безусловно, это очень важный для нас игрок, он большой профессионал. Я стараюсь выполнять работу полностью, забил гол. Мы ждем, чтобы он скорее восстановился, у нас очень важные матчи впереди, надеемся, что он будет в строю.

– Расскажите, что произошло в моменте, когда вы обыграли Пейчиновича и забили?

– Я не очень помню этот момент, все произошло очень быстро. Пробросил мяч и ударил в противоположный угол. Но самое главное не это, а то, что мы бились как команда, до конца, и выиграли.

– Насколько физически было сегодня тяжело?

– Конечно, очень сложно, времени для восстановления почти нет, но это неважно. Наша цель – следующий матч с «Сельтой», мы должны ее пройти и в чемпионате также бороться до конца. Очень тяжелая таблица, тяжелые матчи, все борются.

– «Краснодар» в первом круге проиграл, это имело значение для вас в сегодняшнем матче?

– Каждый поединок очень важен, мы сегодня просто настраивались на серьезного соперника, у которого очень много хороших игроков. Нужно побеждать в каждом матче.

– Интересно ли вам было бы сыграть сегодня против Ари, если бы он вышел?

– Да, но самое главное – мы победили. Может быть, в следующий раз удастся против него сыграть.

«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.