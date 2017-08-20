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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Уфа
Динамо - Уфа: обзор матча 20 августа 2017
Динамо
20.08.2017, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
87'
А. Зотов
45'
О. Ваньек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Уфа
90'
+3
Замена
Д. Сысуев
️️️️
И. Пауревич
90'
+1
Желтая карточка
Б. Йокич
90'
+1
Замена
И. Абдулавов
️️️️
К. Фатай
ГОЛ! 1:1!
А. Зотов
87'
76'
Желтая карточка
И. Пауревич
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Ионов
73'
71'
Желтая карточка
И. Обляков
Замена
Вандерсон
️️️️
Ф. Бечирай
57'
46'
Замена
И. Обляков
️️️️
О. Ваньек
45'
ГОЛ! 0:1!
О. Ваньек
Пас отдал
Б. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Шунин
32
Терехов
44
Рыков
8
Хольмен
15
Цаллагов
21
Зотов
27
Соу
88
Ташаев
11
Ионов
9
Бечирай
8
Панченко
3-4-1-2
31
Беленов
89
Стоцкий
3
Аликин
5
Табидзе
27
Живоглядов
29
Пауревич
13
Засеев
5
Йокич
90
Ваньек
44
Игбун
7
Фатай
9
Бечирай
14
Вандерсон
14
Вандерсон
9
Бечирай
11
Ионов
48
Луценко
48
Луценко
11
Ионов
29
Пауревич
8
Сысуев
8
Сысуев
29
Пауревич
90
Ваньек
10
Обляков
10
Обляков
90
Ваньек
7
Фатай
99
Абдулавов
99
Абдулавов
7
Фатай
Остались в запасе
Динамо
Уфа
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Уфа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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