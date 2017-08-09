Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 09 августа 2017
Ростов
09.08.2017, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
19'
Т. Калачев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
В. Дядюн
87'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Зуев
75'
71'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Катрич
Замена
А. Юсупов
️️️️
Т. Калачев
68'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
56'
Желтая карточка
С. Ингасон
26'
21'
Желтая карточка
А. Катрич
Желтая карточка
Х. Байрамян
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Калачев
19'
17'
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
А. Гацкан
15'
11'
Желтая карточка
С. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
16
Вилюш
15
Ингасон
32
Мевля
18
Паршивлюк
8
Гацкан
28
Могилевец
2
Калачев
17
Зуев
19
Байрамян
17
Дядюн
4-2-2-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Шунич
8
Хольмен
32
Терехов
21
Зотов
27
Соу
88
Ташаев
77
Катрич
8
Панченко
14
Вандерсон
2
Калачев
4
Юсупов
4
Юсупов
2
Калачев
17
Зуев
7
Думбия
7
Думбия
17
Зуев
17
Дядюн
14
Шомуродов
14
Шомуродов
17
Дядюн
77
Катрич
11
Темников
11
Темников
77
Катрич
Остались в запасе
Ростов
Динамо
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Ростов - Динамо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Ростов
Динамо
В «Динамо» отреагировали на конфликт Тюкавина с Глушенковым
23:35
«Ростов» тайно продлил контракт с игроком сборной России
22:49
Тюкавин подробно прокомментировал конфликт с Глушенковым
19:36
7
Босс «Динамо» прокомментировал скандал вокруг Осипенко
18:51
Шалимов: «На месте Глушенкова я бы сказал Тюкавину: «Слышь ты, клоун, рот закрой»
18:11
19
«Ростов» тайно продлил контракт с игроком сборной России
22:49
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
17:29
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
Вчера, 10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
16 ноября
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
В «Динамо» отреагировали на конфликт Тюкавина с Глушенковым
23:35
Тюкавин подробно прокомментировал конфликт с Глушенковым
19:36
7
Босс «Динамо» прокомментировал скандал вокруг Осипенко
18:51
Шалимов: «На месте Глушенкова я бы сказал Тюкавину: «Слышь ты, клоун, рот закрой»
18:11
19
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
14:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+