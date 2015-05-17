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Точе
Статистика
Точе - статистика
Завершил карьеру
1 января 1983 (43), Сантомера
#9 | Нападающий
185 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
25
4
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2 : 0
17.05.2015
Леванте
89' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетик
1 : 1
09.05.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
1 : 1
02.05.2015
Вильярреал
81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
4 : 0
29.04.2015
Депортиво
69' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 2
18.04.2015
Атлетико
1' - 78'
54'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
12.04.2015
Депортиво
67' - 90'
78'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
1 : 1
08.04.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
2 : 1
05.04.2015
Депортиво
65' - 90'
79'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0 : 0
22.03.2015
Эспаньол
68' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 0
06.02.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
1 : 2
30.01.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Депортиво
2 : 2
25.01.2015
Гранада
65' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
0 : 4
18.01.2015
Барселона
63' - 90'
64'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 0
09.01.2015
Депортиво
1' - 58'
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1 : 0
03.01.2015
Атлетик
1' - 71'
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
3 : 0
21.12.2014
Депортиво
1' - 70'
61'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
15.12.2014
Эльче
1' - 88'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
0 : 1
06.12.2014
Малага
63' - 90'
86'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
2 : 0
30.11.2014
Депортиво
76' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0 : 0
22.11.2014
Реал Сосьедад
75' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
58' - 90'
80'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 0
26.10.2014
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
3 : 0
19.10.2014
Валенсия
63' - 90'
79'
86'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
4 : 1
05.10.2014
Депортиво
1' - 79'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
28.09.2014
Альмерия
70' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
23.09.2014
Депортиво
85' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Депортиво
2 : 8
20.09.2014
Реал
74' - 90'
84'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
0 : 1
15.09.2014
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
2 : 2
31.08.2014
Райо Вальекано
1' - 78'
Испания. Примера, 1 тур
Гранада
2 : 1
23.08.2014
Депортиво
1' - 67'
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