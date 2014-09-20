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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал
Депортиво - Реал: обзор матча 20 сентября 2014
Депортиво
20.09.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 8
Завершен
Реал
51'
Х. Медуньянин (П)
84'
Точе
29'
К. Роналду
36'
Х. Родригес
41'
К. Роналду
66'
Г. Бэйл
74'
Г. Бэйл
78'
К. Роналду
88'
Чичарито
90+2'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал
90'
+2
ГОЛ! 2:8!
Чичарито
Пас отдал
Марсело
88'
ГОЛ! 2:7!
Чичарито
Пас отдал
Иско
ГОЛ! 2:6!
Точе
Пас отдал
И. Куэнка
84'
78'
ГОЛ! 1:6!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Родригес
77'
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Точе
️️️️
Л. Фаринья
74'
74'
ГОЛ! 1:5!
Г. Бэйл
Пас отдал
Иско
71'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
66'
ГОЛ! 1:4!
Г. Бэйл
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
Сидней
65'
59'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
К. Бензема
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Медуньянин
51'
50'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Х. Домингес
️️️️
Хуанфран
46'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Поштига
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
36'
ГОЛ! 0:2!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Бензема
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
А. Арбелоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Депортиво
31
Фабри
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-4-2
1
Люкс
16
Луизиньо
26
Сидней
15
Лауре
23
Диаките
11
Фаринья
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
6
Медуньянин
9
Поштига
7
Куэнка
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
10
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
11
Фаринья
9
Точе
9
Точе
11
Фаринья
24
Хуанфран
28
Домингес
28
Домингес
24
Хуанфран
9
Поштига
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
9
Поштига
9
Бензема
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
9
Бензема
10
Модрич
22
Иско
22
Иско
10
Модрич
18
Бэйл
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Бэйл
Остались в запасе
Депортиво
Реал
31
Фабри
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Виктор Фернандес
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Депортиво - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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