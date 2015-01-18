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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Барселона
Депортиво - Барселона: обзор матча 18 января 2015
Депортиво
18.01.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
10'
Л. Месси
33'
Л. Месси
62'
Л. Месси
83'
Сидней (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Барселона
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Сидней
Замена
Лукас
️️️️
Х. Медуньянин
80'
79'
Желтая карточка
Д. Алвес
70'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
68'
Желтая карточка
М. Бартра
66'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Иньеста
66'
Замена
М. Бартра
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
Точе
64'
Замена
Точе
️️️️
О. Риера
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
Желтая карточка
О. Риера
59'
Замена
Х. Родригес
️️️️
И. Кавалейру
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
24
Хуанфран
ПЗ
8
Иван Кавалейру
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ОП
6
Харис Медуньянин
ОП
28
Хуан Домингес
(К)
ЦП
7
Исаак Куэнка
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
4-2-3-1
31
Фабри
16
Луизиньо
26
Сидней
22
Лопо
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
6
Медуньянин
8
Иван Кавалейру
28
Домингес
7
Куэнка
21
Риера
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
21
Риера
9
Точе
9
Точе
21
Риера
8
Иван Кавалейру
6
Родригес
6
Родригес
8
Иван Кавалейру
6
Медуньянин
7
Лукас
7
Лукас
6
Медуньянин
5
Бускетс
5
Бартра
5
Бартра
5
Бускетс
8
Иньеста
12
Рафинья
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
Остались в запасе
Депортиво
Барселона
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Виктор Фернандес
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Депортиво - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Риасор
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