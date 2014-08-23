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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Депортиво
Гранада - Депортиво: обзор матча 23 августа 2014
Гранада
23.08.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
55'
Р. Рочина
77'
Ж. Бабен
20'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Депортиво
85'
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Х. Родригес
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Р. Рочина
82'
77'
Желтая карточка
Х. Родригес
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бабен
Пас отдал
Ф. Рико
77'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
67'
67'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Точе
59'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Луизиньо
57'
Желтая карточка
А. Лопо
ГОЛ! 1:1!
Р. Рочина
Пас отдал
А. Ортуньо
55'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Хуанкар
46'
Замена
М. Итурра
️️️️
Э. Юсте
46'
41'
Желтая карточка
Луизиньо
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Кавалейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
23
Столе Димитриевски
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Гранада
13
Ойер
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Депортиво
31
Фабри
ВР
27
Яго Лопес
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
28
Маркос Ремесейро
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
3-3-2-2
23
Димитриевски
3
Бабен
5
Майнц
12
Ньом
27
Хуанкар
20
Сиссоко
4
Рико
11
Мачис
16
Рочина
6
Юсте
19
Эль-Араби
3-2-3-2
1
Люкс
15
Канелья
15
Лауре
44
Инсуа
22
Лопо
16
Луизиньо
11
Фаринья
6
Родригес
28
Домингес
8
Иван Кавалейру
9
Точе
27
Хуанкар
9
Ортуньо
9
Ортуньо
27
Хуанкар
16
Рочина
20
Фулкье
20
Фулкье
16
Рочина
6
Юсте
16
Итурра
16
Итурра
6
Юсте
6
Родригес
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
6
Родригес
16
Луизиньо
6
Медуньянин
6
Медуньянин
16
Луизиньо
9
Точе
7
Куэнка
7
Куэнка
9
Точе
Остались в запасе
Гранада
Депортиво
13
Ойер
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
27
Яго Лопес
ЦЗ
28
Маркос Ремесейро
ЦП
31
Фабри
ВР
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
27
Яго Лопес
ЦЗ
28
Маркос Ремесейро
ЦП
31
Фабри
ВР
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Гранада - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Лос Карменес
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