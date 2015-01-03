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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетик
Депортиво - Атлетик: обзор матча 03 января 2015
Депортиво
03.01.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
24'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетик
Замена
Ц. Вилк
️️️️
И. Кавалейру
89'
Желтая карточка
Х. Домингес
85'
74'
Замена
И. Уильямс
️️️️
У. Лопес
Замена
Э. Поштига
️️️️
Точе
71'
67'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Рико
63'
Желтая карточка
У. Лопес
46'
Замена
А. Ираола
️️️️
М. Сусаета
Замена
И. Куэнка
️️️️
Л. Фаринья
36'
ГОЛ! 1:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
А. Бергантиньос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Цезари Вилк
ОП
6
Харис Медуньянин
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-5-2
31
Фабри
16
Луизиньо
22
Лопо
44
Инсуа
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
28
Домингес
6
Родригес
11
Фаринья
8
Иван Кавалейру
9
Точе
4-4-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
17
Рико
14
Сусаета
8
Итурраспе
8
Лопес
11
Гомес
25
Вигуэра
8
Иван Кавалейру
6
Вилк
6
Вилк
8
Иван Кавалейру
9
Точе
9
Поштига
9
Поштига
9
Точе
11
Фаринья
7
Куэнка
7
Куэнка
11
Фаринья
14
Сусаета
51
Ираола
51
Ираола
14
Сусаета
17
Рико
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
17
Рико
8
Лопес
9
Уильямс
9
Уильямс
8
Лопес
Остались в запасе
Депортиво
Атлетик
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Виктор Фернандес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Депортиво - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Риасор
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