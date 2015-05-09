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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Депортиво
Атлетик - Депортиво: обзор матча 09 мая 2015
Атлетик
09.05.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
14'
А. Адурис
90+3'
А. Лопо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Депортиво
90'
+4
Желтая карточка
А. Лопо
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Лопо
Пас отдал
И. Кавалейру
90'
Желтая карточка
С. Боргес
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Рико
87'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
85'
84'
Желтая карточка
Лукас
78'
Желтая карточка
Э. Поштига
Замена
У. Лопес
️️️️
Б. Эчебаррия
72'
71'
Замена
Э. Поштига
️️️️
О. Риера
71'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
О. де Маркос
66'
64'
Замена
Д. Саломау
️️️️
М. Пабло
Желтая карточка
Э. Ляпорт
48'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Б. Вигуэра
46'
Желтая карточка
А. Адурис
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Э. Ляпорт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Лукас
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
9
Точе
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-2-2-3
1
Эррерин
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
Баленсиага
18
де Маркос
7
Эчебаррия
17
Рико
25
Вигуэра
20
Адурис
9
Уильямс
3-2-3-2
31
Фабри
15
Лауре
22
Лопо
26
Сидней
19
Пабло
16
Луизиньо
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
5
Боргес
21
Риера
7
Лукас
25
Вигуэра
14
Сусаета
14
Сусаета
25
Вигуэра
17
Рико
8
Итурраспе
8
Итурраспе
17
Рико
7
Эчебаррия
8
Лопес
8
Лопес
7
Эчебаррия
19
Пабло
17
Саломау
17
Саломау
19
Пабло
21
Риера
9
Поштига
9
Поштига
21
Риера
24
Хуанфран
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
24
Хуанфран
Остались в запасе
Атлетик
Депортиво
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
9
Точе
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
9
Точе
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Атлетик - Депортиво
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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