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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетико
Депортиво - Атлетико: обзор матча 18 апреля 2015
Депортиво
18.04.2015, суббота, 19:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
78'
О. Риера
5'
А. Гризманн
22'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетико
80'
Желтая карточка
Я. Облак
Замена
И. Куэнка
️️️️
Точе
78'
ГОЛ! 1:2!
О. Риера
Пас отдал
Сидней
78'
Желтая карточка
Сидней
72'
66'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
Замена
Х. Домингес
️️️️
Луизиньо
64'
59'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Точе
54'
Замена
Л. Фаринья
️️️️
Лукас
46'
27'
Желтая карточка
Р. Гарсия
26'
Желтая карточка
Д. Годин
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
9'
Желтая карточка
Коке
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Кани
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
3-3-4
31
Фабри
16
Луизиньо
26
Сидней
22
Лопо
4
Бергантиньос
6
Медуньянин
24
Хуанфран
9
Точе
7
Лукас
21
Риера
8
Иван Кавалейру
4-4-2
1
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
18
Гамес
8
Ньигес
66
Туран
6
Коке
5
Тиагу
14
Гарсия
7
Гризманн
7
Лукас
11
Фаринья
11
Фаринья
7
Лукас
16
Луизиньо
28
Домингес
28
Домингес
16
Луизиньо
9
Точе
7
Куэнка
7
Куэнка
9
Точе
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
66
Туран
9
Хименес
9
Хименес
66
Туран
Остались в запасе
Депортиво
Атлетико
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Депортиво - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Риасор
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