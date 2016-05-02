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Виктор Земченков
Статистика
Виктор Земченков - статистика
Завершил карьеру
15 сентября 1986 (40)
#23 | Нападающий
192 см | 85 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
24
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1 : 4
02.05.2016
Арсенал
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Зенит-2
3 : 1
25.04.2016
Балтика
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3 : 1
17.04.2016
Байкал
59' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Факел
1 : 0
11.04.2016
Балтика
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1 : 1
07.04.2016
Спартак-2
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
0 : 0
03.04.2016
Балтика
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0 : 1
27.03.2016
Армавир
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3 : 1
20.03.2016
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0 : 1
16.03.2016
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
12.03.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1 : 3
19.10.2015
Тосно
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1 : 0
15.10.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
3 : 1
11.10.2015
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1 : 0
04.10.2015
Балтика
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
1 : 1
28.09.2015
Факел
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
1 : 2
14.09.2015
КАМАЗ
46' - 90'
73'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Армавир
1 : 2
07.09.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 0
31.08.2015
Балтика
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0 : 1
23.08.2015
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сокол
1 : 1
17.08.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1 : 0
10.08.2015
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
2 : 2
03.08.2015
Балтика
1' - 90'
28'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1 : 1
27.07.2015
Тюмень
1' - 53'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 1
20.07.2015
Балтика
58' - 83'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 1
15.07.2015
Волгарь
1' - 90'
5'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
0 : 1
11.07.2015
Балтика
46' - 90'
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