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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Балтика
Армавир - Балтика: обзор матча 07 сентября 2015
Армавир
07.09.2015, понедельник, 16:30
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
67'
А. Алексанян (П)
5'
А. Алексанян (АГ)
64'
Н. Чхапелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Балтика
90'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
О. Ланин
86'
Желтая карточка
Н. Чхапелия
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Алексанян
80'
Желтая карточка
И. Падерин
79'
Желтая карточка
А. Алексанян
79'
Замена
Л. Джаркава
️️️️
А. Степанов
74'
71'
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Запрудских
67'
Желтая карточка
С. Цуканов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Алексанян
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
Н. Чхапелия
Замена
А. Михеев
️️️️
И. Геперидзе
61'
58'
Замена
В. Тимофеев
️️️️
И. Гелоян
Замена
И. Падерин
️️️️
А. Васильев
53'
20'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Сердюк
16'
Желтая карточка
А. Сердюк
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Алексанян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
4-2-1-3
27
Комаров
99
Морозов
20
Дугалич
19
Алексанян
94
Степанов
88
Буранов
17
Васильев
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
11
Геперидзе
34
Бугуи
4-2-2-1-1
1
Рогачев
68
Запрудских
39
Цуканов
4
Овсиенко
17
Макарчук
64
Ланин
8
Цимбал
93
Каленкович
23
Земченков
10
Гелоян
7
Сердюк
19
Алексанян
9
Исаев
9
Исаев
19
Алексанян
11
Геперидзе
90
Михеев
90
Михеев
11
Геперидзе
17
Васильев
10
Падерин
10
Падерин
17
Васильев
94
Степанов
88
Джаркава
88
Джаркава
94
Степанов
7
Сердюк
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Сердюк
68
Запрудских
22
Алексеев
22
Алексеев
68
Запрудских
10
Гелоян
13
Тимофеев
13
Тимофеев
10
Гелоян
64
Ланин
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
64
Ланин
Остались в запасе
Армавир
Балтика
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Армавир - Балтика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Юность
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