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Людовик Бутель
Статистика
Людовик Бутель - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1983 (43)
#16 | Вратарь
188 см | 84 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
25
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 0
22.02.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ним
1 : 0
15.02.2020
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 2
07.02.2020
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
1 : 0
04.02.2020
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
1 : 4
01.02.2020
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
0 : 0
25.01.2020
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 1
11.01.2020
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 2
21.12.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0 : 0
14.12.2019
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
2 : 1
07.12.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
0 : 2
03.12.2019
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
3 : 1
30.11.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
1 : 0
23.11.2019
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0 : 0
09.11.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 0
02.11.2019
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
0 : 0
26.10.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 1
19.10.2019
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 1
19.10.2019
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
4 : 0
05.10.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1 : 1
28.09.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
0 : 2
25.09.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
4 : 1
22.09.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
2 : 1
13.09.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
2 : 0
31.08.2019
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
3 : 0
24.08.2019
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
6 : 0
16.08.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
3 : 1
10.08.2019
Бордо
1' - 90'
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