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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монако
Анжер - Монако: обзор матча 14 декабря 2019
Анжер
14.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монако
88'
Желтая карточка
Ж. Диаш
Желтая карточка
П. Капелле
78'
Желтая карточка
С. Баокен
76'
Желтая карточка
И. Траоре
70'
63'
Желтая карточка
А. Силва
Желтая карточка
Р. Айт Нури
50'
40'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
21
Айт Нури
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
9
Тиуб
7
Алиуи
3-1-1-3-2
23
Леком
3
Марипан
15
Глик
21
Жемерсон
8
Бакайоко
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
23
Диаш
19
Слимани
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Анжер
Монако
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
2
Рубен Агилар
ПЗ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Анжер - Монако
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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