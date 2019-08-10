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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бордо
Анжер - Бордо: обзор матча 10 августа 2019
Анжер
10.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
27'
Ж. Рен-Аделед
33'
М. Лаж
45'
Т. Мангани
4'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Бордо
89'
Желтая карточка
Л. Бенито
Замена
В. Пажо
️️️️
Ж. Рен-Аделед
80'
Желтая карточка
П. Капелле
76'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
М. Лаж
71'
68'
Замена
Д. Майя
️️️️
Х. У-Джо
Замена
Т. Пелленар
️️️️
Р. Айт Нури
67'
63'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Р. Белланова
46'
Замена
Т. Башич
️️️️
А. Лоттен
ГОЛ! 3:1!
Т. Мангани
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
45'
ГОЛ! 2:1!
М. Лаж
Пас отдал
Р. Айт Нури
33'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Рен-Аделед
Пас отдал
М. Лаж
27'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. де Превилль
Желтая карточка
Р. Томас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
24
Альбер Лоттен
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
26
Тома Башич
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
9
Джош Майя
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
4
Павлович
29
Томас
21
Айт Нури
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
11
Рен-Аделед
28
Лаж
7
Алиуи
4-1-1-3
24
Лоттен
16
Белланова
23
Пабло
17
Мешер
23
Бенито
14
Чуамени
90
Калу
7
Бриан
12
де Превилль
16
У-Джо
11
Рен-Аделед
17
Пажо
17
Пажо
11
Рен-Аделед
21
Айт Нури
12
Пелленар
12
Пелленар
21
Айт Нури
28
Лаж
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
28
Лаж
16
Белланова
45
Бенрау
45
Бенрау
16
Белланова
24
Лоттен
26
Башич
26
Башич
24
Лоттен
16
У-Джо
9
Майя
9
Майя
16
У-Джо
Остались в запасе
Анжер
Бордо
9
Вилфрид Канга
ЦФ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
22
Энок Кватен
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Анжер - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Стад Раймон Копа
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