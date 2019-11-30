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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Анжер
Ницца - Анжер: обзор матча 30 ноября 2019
Ницца
30.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 1
Завершен
Анжер
39'
А. Лусамба
53'
М. Маолида
90'
К. Дольберг
22'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Анжер
ГОЛ! 3:1!
К. Дольберг
Пас отдал
А. Лусамба
90'
Желтая карточка
К. Дольберг
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Маолида
Пас отдал
П. Лис-Мелу
53'
45'
+1
Желтая карточка
С. Тиуб
ГОЛ! 1:1!
А. Лусамба
Пас отдал
М. Маолида
39'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Фульини
Пас отдал
Р. Томас
Желтая карточка
Данте
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
4-3-2-1
44
Бенитес
20
Аталь
4
Данте
5
Сарр
34
Н'Соки
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
11
Лусамба
9
Маолида
96
Унас
9
Дольберг
3-1-3-2-1
16
Бутель
25
Бамба
4
Павлович
29
Томас
7
Сантамария
14
Бобишон
6
Мангани
10
Фульини
9
Тиуб
28
Лаж
12
Пелленар
Остались в запасе
Ницца
Анжер
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
15
Винсент Мансе
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
15
Винсент Мансе
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ницца - Анжер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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