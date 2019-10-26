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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Анжер
Монпелье - Анжер: обзор матча 26 октября 2019
Монпелье
26.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Анжер
Желтая карточка
Ф. Мойе
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Лаж
75'
Желтая карточка
П. Капелле
Желтая карточка
Т. Саванье
59'
49'
Желтая карточка
И. Траоре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
3-3-1-1-2
28
Рульи
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
8
Ойонго
6
Ле Таллек
2
Суке
10
Саванье
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
4-1-2-1-2
16
Бутель
15
Мансе
21
Айт Нури
8
Траоре
29
Томас
7
Сантамария
10
Фульини
6
Мангани
28
Лаж
29
Нинга
13
Баокен
Остались в запасе
Монпелье
Анжер
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монпелье - Анжер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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