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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Анжер
Монако - Анжер: обзор матча 04 февраля 2020
Монако
04.02.2020, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
18'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Анжер
83'
Желтая карточка
А. Фульини
Желтая карточка
О. Чуамени
79'
Желтая карточка
А. Силва
73'
55'
Желтая карточка
И. Траоре
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Ю. Фофана
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
17
Бальде Кейта
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-3-1-2
23
Леком
97
Балло-Туре
15
Глик
3
Марипан
2
Агилар
15
Силва
24
Фофана
4
Фабрегас
10
Головин
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
3-1-3-1-1
12
Петкович
15
Мансе
4
Павлович
8
Траоре
7
Сантамария
10
Фульини
14
Бобишон
15
Капелле
9
Тиуб
7
Алиуи
Остались в запасе
Монако
Анжер
14
Орельен Чуамени
ОП
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монако - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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