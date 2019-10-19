Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Брест
Анжер - Брест: обзор матча 19 октября 2019
Анжер
19.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Брест
67'
И. Кардона
67'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Брест
Желтая карточка
М. Павлович
90'
+5
Желтая карточка
М. Павлович
90'
+5
83'
Замена
️️️️
Ж. Дюверн
77'
Замена
️️️️
А. Менди
Замена
️️️️
К. Нинга
75'
67'
ГОЛ! 0:2!
И. Кардона
Пас отдал
П. Ласн
67'
ГОЛ! 0:1!
И. Кардона
Пас отдал
П. Ласн
Замена
️️️️
С. Баокен
64'
64'
Замена
️️️️
И. Кардона
Замена
️️️️
М. Павлович
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Брест
16
Донован Леон
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
28
Лаж
7
Алиуи
28
Эль-Мелали
12
Пелленар
4-1-3-1-1
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
21
Кастеллетто
32
Бен
24
Бааль
6
Ласн
23
Отре
93
Белькебла
22
Баттоккио
7
Грандсир
14
Шарбонье
4
Павлович
4
Павлович
29
Нинга
29
Нинга
13
Баокен
13
Баокен
93
Дюверн
93
Дюверн
19
Менди
19
Менди
7
Кардона
7
Кардона
Остались в запасе
Анжер
Брест
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Донован Леон
ВР
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Анжер - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Брест
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+