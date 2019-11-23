Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ним
Анжер - Ним: обзор матча 23 ноября 2019
Анжер
23.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ним
67'
Т. Мангани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ним
Желтая карточка
Т. Пелленар
69'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мангани
67'
Желтая карточка
А. Бамба
45'
+1
34'
Желтая карточка
Л. Фомба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Ним
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
8
Люка До
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
21
Айт Нури
25
Бамба
7
Сантамария
14
Бобишон
6
Мангани
28
Лаж
7
Алиуи
29
Нинга
4-3-2-1
13
Бернардони
22
Алакуш
18
Мартинес
23
Бриансон
29
Пакье
8
Ферхат
11
Фомба
25
Валь
20
Рипар
12
Филиппото
9
Данке
Остались в запасе
Анжер
Ним
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
8
Люка До
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Анжер - Ним
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Ним
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+